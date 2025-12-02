Il collettivo universitario autonomo di Torino rivendica l' assalto alla Stampa

Dopo quasi tre giorni di silenzio, il collettivo universitario autonomo di Torino, molto vicino al centro sociale Askatasuna, ha rivendicato l'assalto alla redazione del quotidiano "La Stampa". L'azione è stata definita dimostrativa. Sui social il collettivo se la prende con i giornali, che - si legge - hanno abituato alla disinformazione e che lavorano insieme alla polizia per condannare gli innocenti all'esilio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

