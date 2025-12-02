Il collettivo universitario autonomo di Torino rivendica l' assalto alla Stampa
Dopo quasi tre giorni di silenzio, il collettivo universitario autonomo di Torino, molto vicino al centro sociale Askatasuna, ha rivendicato l'assalto alla redazione del quotidiano "La Stampa". L'azione è stata definita dimostrativa. Sui social il collettivo se la prende con i giornali, che - si legge - hanno abituato alla disinformazione e che lavorano insieme alla polizia per condannare gli innocenti all'esilio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il post del Collettivo universitario autonomo dopo l’assalto al giornale. Firenze frena sulla cittadinanza onoraria ad Albanese, Bologna tira dritto - facebook.com Vai su Facebook
L' #assalto a #LaStampa. Già identificate 30 persone, grazie alle immagini dei filmati. Riconosciuti attivisti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi Collettivo Universitario Autonomo e Kollettivo Studentesco Autorganizzato. Vai su X
Il surreale comunicato dei collettivi che rivendica l'attacco alla Stampa e promette altre azioni - Il collettivo universitario autonomo, con un comunicato diffuso sui social, torna a parlare dell'irruzione al quotidiano torinese. ilfoglio.it scrive
Assalto a La Stampa, la risposta del collettivo: «Rabbia accumulata». Ma redazione e politica parlano di intimidazione - Il commento del Collettivo Universitario Autonomo è arrivato pochi giorni dopo l’identificazione di alcuni partecipanti al blitz nella sede torinese de La Stampa. Scrive giornalelavoce.it
Gli antagonisti assaltano la redazione de La Stampa: l'irruzione, le scritte i danni - Individuati attivisti di Askatasuna, del Collettivo universitario autonomo e del Kollettivo studentesco autorganizzato ... Da lastampa.it
Chiara la firma dell'assalto: "Sgomberare Askatasuna" - L’assalto alla redazione torinese della Stampa segna un salto di qualità preoccupante nell’escalation di violenza degli ambienti antagonisti, con una responsabilità che riconduce direttamente al circu ... Secondo lospiffero.com
Università Torino, blitz studenti pro Palestina al rettorato - Alcune decine di studenti dei collettivi universitari Pro Palestina, che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti hanno fatto irruzione nella sede del Rettorato dell'Università di Torino in ... Secondo ansa.it
Studenti pro-Palestina irrompono nella sede del Rettorato di Torino: “Basta accordi, Israele deve perdere legittimità” - Alcune decine di studenti, che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti, hanno fatto irruzione nella sede del ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it