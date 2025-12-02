Il Codice rosso di Altman suona la sveglia per OpenAI Ecco il motivo

“Codice rosso”. L’ammissione delle difficoltà di OpenAI arriva direttamente da Sam Altman. Il Ceo della startup conferma ai suoi dipendenti che bisogna fare di più per migliorare le prestazioni di ChatGpt. L’ultima versione rilasciata ad agosto è tutt’altro che soddisfacente. Dalle funzionalità di personalizzazione, alla velocità fino all’affidabilità e la possibilità di rispondere a più output: il lavoro che li aspetta è tanto. Motivo per cui tutti gli altri progetti al momento possono essere messi in stand-by, rinviati a un momento più adatto. A dare la notizia è il Wall Street Journal, in un articolo in cui vengono confermate le preoccupazioni che circondano OpenAI. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il “Codice rosso” di Altman suona la sveglia per OpenAI. Ecco il motivo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un operaio è deceduto sul colpo, l'altro è ricoverato in codice rosso - facebook.com Vai su Facebook

#EmmaBonino, 77 anni, leader storica dei Radicali e di +Europa, è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a seguito di un malore Vai su X

Il “Codice rosso” di Altman suona la sveglia per OpenAI. Ecco il motivo - Sam Altman ferma tutti gli altri progetti per migliorare ChatGPT, in quanto la concorrenza a OpenAI si fa sempre più serrata ... Riporta formiche.net

Sam Altman dichiara “codice rosso”: Google troppo vicina a OpenAI - Scopri come ChatGPT sta affrontando la concorrenza e migliorando le sue funzionalità per rimanere leader nel settore. Si legge su igizmo.it

Codice rosso per OpenAI, Google è un pericolo - Sam Altman (CEO di OpenAI) ha chiesto ai dipendenti di sospendere il lavoro su altri progetti per migliorare urgentemente ChatGPT e superare Gemini. Da msn.com

La nuova versione di Gemini agita OpenAI: Sam Altman dichiara un «codice rosso» per migliorare ChatGPT - Il ceo ha chiesto ai dipendenti di sospendere temporaneamente gli altri progetti e dare priorità al prodotto di punta dell'azienda ... Secondo msn.com