Il chitarrista metal brasiliano Kiko Loureiro al Druso | La mia storia dagli Angra al nuovo tour

Si chiama Pedro Henrique "Kiko" Loureiro, è nato e cresciuto a Rio De Janeiro e nel 1992, a soli 19 anni, viene invitato a unirsi a quella che, di lì a breve, sarebbe diventata una delle più famose heavy metal band del Brasile, gli Angra. Con loro pubblica otto album dal 1993 al 2014 e gira il mondo in lungo e in largo. Poi viene notato da Dave Mustaine, icona mondiale del thrash metal, nonché leader assoluto dei Megadeth, con cui vince un Grammy e suona fino al 2023, anno in cui, un po' a sorpresa, comunica la propria separazione dal gruppo, spiegando che il motivo per cui ha deciso di lasciare la band è lo stesso per cui ci è entrato: avere maggiore libertà.