Il centrismo moderato non è la via maestra per riconquistare la maggioranza
Di ritorno dai tre giorni del convegno Pd di Montepulciano, Giorgio Alessandrini, componente della segreteria dem di Piacenza, ha elaborato una riflessione che rende pubblica basandosi sugli atti del convegno da parte dell’area del partito che a Piacenza che ha l’incarico di coordinare, e che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IL CONVITTO RINASCITA DI MILANO: LA SCUOLA DEI PARTIGIANI. UN ESPERIMENTO DI SCUOLA LIBERA DEMOCRATICA E AUTOGESTITA nel pieno del centrismo degasperiano e della repressione scelbiana. Il confronto dentro il Pci tra la prima scissio - facebook.com Vai su Facebook