La parabola di Khaled al-Halabi, oggi imputato in Austria per torture e violenze commesse a Raqqa tra il 2011 e il 2013, è una delle storie più rivelatrici della guerra siriana. Racconta non solo la brutalità del regime, ma anche il modo in cui apparati d’intelligence rivali hanno manipolato, protetto e spostato un uomo che incarnava allo stesso tempo il carnefice, la risorsa, il traditore e lo strumento di negoziati sotterranei. Una vicenda che mette a nudo le zone grigie della geopolitica, dove la giustizia arriva sempre in ritardo rispetto alle esigenze strategiche degli Stati. Dal direttorato di Raqqa alle stanze della tortura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il caso Khaled al-Halabi: spie, crimini di guerra e diplomazie ombra nella lunga coda del conflitto siriano