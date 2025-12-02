Il caso Khaled al-Halabi | spie crimini di guerra e diplomazie ombra nella lunga coda del conflitto siriano
La parabola di Khaled al-Halabi, oggi imputato in Austria per torture e violenze commesse a Raqqa tra il 2011 e il 2013, è una delle storie più rivelatrici della guerra siriana. Racconta non solo la brutalità del regime, ma anche il modo in cui apparati d’intelligence rivali hanno manipolato, protetto e spostato un uomo che incarnava allo stesso tempo il carnefice, la risorsa, il traditore e lo strumento di negoziati sotterranei. Una vicenda che mette a nudo le zone grigie della geopolitica, dove la giustizia arriva sempre in ritardo rispetto alle esigenze strategiche degli Stati. Dal direttorato di Raqqa alle stanze della tortura. 🔗 Leggi su It.insideover.com
SCENARI/ Khaled al Halabi, l’uomo dei servizi siriani che preoccupa Austria e Israele - L'ex capo dei servizi segreti siriani Khaled Al Halabi, ora in Austria, è al centro di un delicato caso internazionale di intelligence Sembra che l’ufficio del procuratore austriaco per gli affari ... Scrive ilsussidiario.net