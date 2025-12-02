Il caso Alma Mater di Bologna e il dovere di non alimentare nuovi estremismi Il commento di Butticé

Formiche.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla luce di quanto accaduto a Bologna, sento il dovere di intervenire pubblicamente. Non per alimentare polemiche sterili, ma perché ciò che è successo tocca il cuore del rapporto tra Forze Armate, Università e società democratica. Parlo da soldato e Fiamma Gialla che ha servito lo Stato e l’Unione europea in uniforme per decenni e che oggi continua ad impegnarsi, come giornalista indipendente, anche nel contesto europeo e internazionale, dove la difesa non è mai solo questione di armi, ma soprattutto di valori, cultura, capacità di comprendere un mondo complesso. Un errore culturale prima ancora che politico-accademico La decisione del Dipartimento di Filosofia dell’Università Alma Mater di Bologna di non attivare un corso di laurea specificamente pensato per un gruppo selezionato di giovani allievi ufficiali dell’Accademia di Modena – per timore di “militarizzare la facoltà” – è, a mio avviso, una decisione profondamente sbagliata. 🔗 Leggi su Formiche.net

