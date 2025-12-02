Il casino diritti tv in Belgio | Dazn rompe il contratto con la Pro League e il governo chiede l’apertura di un’indagine

Il calcio italiano è molto autoreferenziale, si parla quasi solo di quel che accade in patria. Soprattutto per quel che concerne il calcio non giocato, la politica e l’economia del football che oggi sono aspetti importanti quanto – e persino di più – del campo. Ci ha pensato Aurelio De Laurentiis ieri sera al gran galà del calcio a informare su quel che da un po’ di tempo sta accadendo all’estero con i diritti tv di Dazn che ha lasciato prima il campionato francese (dove è stato creato il canale della Ligue1) e poi quello belga. Ieri sera, De Laurentiis, di fronte a un imbarazzante Caressa, ha tra le altre cose dichiarato«A gennaio dobbiamo decidere cosa faremo l’anno prossimo Se Dazn ci dovesse abbandonare come ha abbandonato la Francia, saremmo tutti nei guai». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

