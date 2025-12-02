Il calendario 2026 del Sap Veneto 25^ edizione

La Segreteria Regionale del SAP del Veneto annualmente realizza un calendario con una foto, grazie alla collaborazione ultraventennale con il sempre disponibile Federico Vanin, co-fondatore nel 2007 dello studio Heads Collective. Il calendario Sap Veneto è giunto alla 25^ edizione di una serie di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

FMI Motocross: NORD EST TRIVENETO VENETO TRENTO/BOLZANO FRIULI V.G. - La BOZZA del Calendario Gare 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Scuola:calendario Veneto 2025-2026, dal 10 settembre al 6 giugno - 2026 in Veneto inizierà il 10 settembre per le scuole dell' infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione del Veneto. Segnala ansa.it

Calendario scolastico 2025-2026, le date regione per regione/ Quando inizia la scuola? - Si comincerà l'8 settembre a Bolzano, poi tutte le altre E’ stato ufficializzato il calendario scolastico 2025- Riporta ilsussidiario.net

Scuola, il calendario del Veneto 2025-26: studenti in classe dal 10 settembre al 6 giugno. Belluno anticipa per i Giochi Olimpici - 2026 in Veneto inizierà il 10 settembre per le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo d'istruzione (elementari e medie e superiori) del Veneto. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Calendario scolastico 2025/2026: quando si torna a scuola - Sono state annunciate le date della ripresa degli studi per il 2025 ... Scrive ilsussidiario.net

Calendario scolastico 2025/26, l'inizio e la fine delle scuole per il prossimo anno: tutte le date regione per regione - Oltre alle vacanze per Carnevale (16-18 febbraio), sono previsti ponti il 2 ... Scrive leggo.it

Inizio e fine scuola in Veneto per l’anno scolastico 2025 – 2026: le date - Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025- ilrestodelcarlino.it scrive