Il busto dedicato a don Franco
La comunità di Villa Pigna, a Folignano, si è riunita per un momento carico di emozione e riconoscenza: lo svelamento del busto in travertino dedicato a don Franco Petrucci. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione della famiglia del sacerdote e della parrocchia, ha richiamato numerosi parrocchiani, accorsi per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta profonda nella vita del paese. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Terrani, il vescovo Gianpiero Palmieri, i parroci don Francesco Fulvi e don Gianmarco Lupini, il parroco di San Gennaro don Joseph Katembwe, oltre a vari ospiti intervenuti per testimoniare la vicinanza a un momento tanto significativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
