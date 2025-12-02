Il bosco vivo di Polverara e la campagna vestiti d' inverno

Sabato 6 dicembre 2025. Partenza ore 10.30 dal centro Perlasca in viale dello sport a Polverara. Fine prevista per ora di pranzo con possibilità di fermarsi allo stand gastronomico della fiera della gallina di Polverara. Per partecipare telefonare o scrivere via whatsapp: 3490940611.DescrizioneIl. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

