Il bosco vivo di Polverara e la campagna vestiti d' inverno
Sabato 6 dicembre 2025. Partenza ore 10.30 dal centro Perlasca in viale dello sport a Polverara. Fine prevista per ora di pranzo con possibilità di fermarsi allo stand gastronomico della fiera della gallina di Polverara. Per partecipare telefonare o scrivere via whatsapp: 3490940611.DescrizioneIl. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri pomeriggio altra gita per la nostra Afu, siamo andati a Bosco Vivo...variare gli itinerari è fondamentale per Afu che ha sempre bisogno di nuovi stimoli. Grazie sempre ai nostri volontari ? - facebook.com Vai su Facebook
Sto realizzando che anche io a tutti gli effetti vivo isolato in un bosco. Vai su X
"Il bosco vivo di Polverara e la campagna vestiti d'inverno" - Fine prevista per ora di pranzo con possibilità di fermarsi allo stand gastronomico della fiera della ... Secondo padovaoggi.it