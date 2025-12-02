Il biglietto magico | spettacolo dei ragazzi di Diversuguali

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre, al teatro Flaiano, si terrà lo spettacolo dal titolo “Il biglietto magico”. Sul palco i ragazzi speciali dell’associazione Diversuguali, che proporranno uno show tra danza, canto e teatro, ispirato ai film che hanno fatto la storia.Lo spettacolo, preparato dai ragazzi con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

