Il bambino di Piscinola | il nuovo libro di Francesco Mennillo tra memoria e periferia

“Il bambino di Piscinola” edito da Grausedizioni, Francesco Mennillo torna in libreria con un ritratto intimo e potente della periferia napoletana degli anni ’80. Si intitola “Il bambino di Piscinola”, il nuovo atteso libro del giornalista e cantautore Francesco Mennillo. A dieci anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione, Mennillo torna in libreria con un’opera edita da Grausedizioni. Un tuffo emozionante e sincero nell’infanzia trascorsa nella periferia nord di Napoli alla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta. Il libro è un mosaico di “piccoli momenti” che, pagina dopo pagina, restituiscono un affresco vivido e toccante di un’umanità spesso relegata ai margini, ma ricca di bellezza e complessità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it