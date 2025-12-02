Segnatevi la data: 24 maggio 2026. Quel giorno, dopo quattro anni di assenza, il Giro d’Italia tornerà a Milano, dove tutto è nato. La Corsa Rosa, che si svolgerà dall’8 al 31 maggio 2026, prevede che la 15esima tappa parta da Voghera e arrivi nel capoluogo lombardo, dove gli ultimi chilometri si svolgeranno lungo un circuito cittadino. Tappa per velocisti, difficoltà altimetriche basse. Ma non è questo l’essenziale. Quattro anni dopo, il Comune si riconcilia con il Giro d’Italia. Una buona notizia per gli appassionati milanesi di ciclismo, già delusi dal fatto che la partenza della classicissima, la Milano-Sanremo, era stata spostata dalla metropoli lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il 24 maggio torna in città il Giro d’Italia