Il 14 dicembre a Padova il grande Concerto di Natale pop gospel per AIL

Venerdì 14 dicembre alle ore 18, l'Hall di Padova ospiterà un evento speciale all'insegna della musica e della solidarietà: il Gran Concerto di Natale pop gospel con Blubordò, una super band d'eccezione, e la partecipazione del talento straordinario di Gianluca Amore. Una serata di grande.

VIDEO / Alle 18 in punto del primo dicembre il campanón della Torre degli Anziani di Padova è tornato a risuonare dopo decenni, riportando nel cuore della città un'eco che sembrava ormai perduta. La cerimonia di inaugurazione della riapertura dell'antica to

Giovedì 4 Dicembre ore 18: Inaugurazione Temporary Store Calcio Padova @ Ciokkolatte - Il Gelato che Meriti (Piazza Signori) con Pietro Fusi, Giulio Favale, Mattia Bortolussi e Kevin Varas Info & Orari apertura: padovacalcio.it/temporary-stor…

Padova, Katharina Grande muore a 17 anni la mattina di Natale: a trovarla la madre, disposta l'autopsia - Katharina Grande, 17 anni, era una studentessa padovana, abitava a Brugine con la famiglia dove era conosciuta per aver ...

Katharina Grande, morta a 17 anni la notte di Natale: «Eravamo sempre riusciti a salvarla» - «Negli ultimi mesi la sua epilessia era peggiorata e aveva crisi anche due volte alla settimana, ma nessuno pensava che succedesse questo»