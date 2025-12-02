Ikea-sindacati è rottura | sciopero nazionale venerdì 5 dicembre manifestazione a Carugate

Carugate (Milano), 2 dicembre 2025 – Dopo l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per venerdì 5 dicembr e uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavorator i Ikea, con manifestazione e presidi o davanti alla sede di Carugate (Milano). "Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. Emblematico il recente divieto di accesso alla mensa per i part-time con pause ridotte, in contrasto con accordi e prassi consolidate da decenni", sottolineano i sindacati in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ikea-sindacati, è rottura: sciopero nazionale venerdì 5 dicembre, manifestazione a Carugate

