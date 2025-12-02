Ikea lavoratori incrociano le braccia | sciopero nazionale il 5 dicembre

Anche i lavoratori dell’Ikea incrociano le braccia. I sindacati indicono sciopero nazionale per il 5 dicembre. Dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale – scaduto dal 2019, e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato per il 5 dicembre uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori Ikea, con un presidio davanti alla sede di Carugate, nei pressi di Milano. “ Ikea continua ad agire unilateralmente – osserva Filcams Cgil – peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti coi dipendenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ikea, lavoratori incrociano le braccia: sciopero nazionale il 5 dicembre

