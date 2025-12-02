Ikea i sindacati proclamano lo sciopero nazionale per il 5 dicembre | Condizioni di lavoro peggiorano

Muro contro muro sul contratto integrativo e sciopero in arrivo. Dopo l’ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019 – e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile – Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per il 5 dicembre uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea, con manifestazione e presidio davanti alla sede di Carugate, alle porte di Milano. “Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ikea, i sindacati proclamano lo sciopero nazionale per il 5 dicembre: “Condizioni di lavoro peggiorano”

I delegati della Filcams intervengono portando il loro contributo all'Assemblea Generale confederale provinciale: Roberto Cirivasi (RSU Unicoop Firenze filiale di Volterra) e Alessia Cheli (RSA Ikea Pisa) #ScioperoGenerale - facebook.com Vai su Facebook

