Ieri in Campania | scontro auto-tir ferita una anziana

Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 1 novembre 2025. Avellino – Il 7 dicembre Avellino inaugurerà il programma delle festività natalizie con due momenti distinti. Alle 17:30 è prevista una cerimonia pubblica, alla quale parteciperà anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante la quale l'accensione delle luminarie segnerà l'avvio ufficiale degli eventi che proseguiranno fino all'8 gennaio 2026. Benevento – Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 87 Benevento-Campobasso, nel territorio di Pontelandolfo. Una donna di 81 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata trasportata all'ospedale 'San Pio' di Benevento per accertamenti.

