Ieri in Campania | scontro auto-tir ferita una anziana

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 1 novembre 2025. Avellino – Il 7 dicembre Avellino inaugurerà il programma delle festività natalizie con due momenti distinti. Alle 17:30 è prevista una cerimonia pubblica, alla quale parteciperà anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante la quale l’accensione delle luminarie segnerà l’avvio ufficiale degli eventi che proseguiranno fino all’8 gennaio 2026.  ( LEGGI QUI ) Benevento – Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 87 Benevento-Campobasso, nel territorio di Pontelandolfo. Una donna di 81 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata trasportata all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento per accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

