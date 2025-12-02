Idea Palestra per la fascia destra | servono 35-40 milioni

Il Napoli continua a valutare profili per rinforzare la fascia destra, e il nome che convince . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Idea Palestra per la fascia destra: servono 35-40 milioni

Idea Palestra per la fascia destra: servono 35-40 milioni - 40 milioni Il Napoli continua a valutare profili per rinforzare la fascia destra, e il nome che convince ... Si legge su forzazzurri.net

CdS - Fascia destra: l'Inter mette nel mirino Palestra. Costi alti, decide l'Atalanta - Il Corriere dello Sport il ritorno di fiamma dei nerazzurri per l'ex portiere dell'Empoli, che costa circa 25 milioni di euro: Ausilio ci aveva pensato ... msn.com scrive

Inter, nuova idea per la fascia destra - Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport l'Inter, che questa sera affronterà nel posticipo della 30esima giornata di Serie A l'Udinese a San Siro, avrà anche l'opportunità di studiare un ... Riporta calciomercato.com

Milan, chi è Athekame: l'ultima idea per la fascia destra difensiva - Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è sempre al lavoro per regalare gli ultimi ideali rinforzi a Massimiliano Allegri. Lo riporta calciomercato.com

Palestra, l'esterno destro del Cagliari fa gola alla Juve. Ma l'Atalanta... - Al di là dei singoli episodi, il nazionale Under 21 di proprietà dell’Atalanta ha messo in mostra doti atletiche e tecniche di prim'ordine: un bilancio eccellente, considerato che è sbarcato in ... Lo riporta gazzetta.it

Sassuolo, Patris è l'obiettivo per la fascia destra. Il Sint-Truiden lo ha riscattato da poco - Il club neroverde è interessato al terzino belga, classe 2001, il cui cartellino è di proprietà dell'St Truiden. Lo riporta tuttomercatoweb.com