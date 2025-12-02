IA a servizio delle pmi La transizione digitale è più facile con Retea

Imprese sempre più tecnologiche. Nasce la prima piattaforma di intelligenza artificiale per connettere le pmi manifatturiere con i partner tecnologici per la trasformazione digitale. Cna Toscana Centro lancia Retea, una piattaforma digitale che connette la domanda di innovazione delle piccole e medie imprese manifatturiere con soluzioni tecnologiche avanzate. Per mostrare concretamente come la piattaforma possa trasformare la visione dell’innovazione in realtà, Cna Toscana Centro ha organizzato il Digital Solution Day: the digital challenge,oggi alle 17.30 nei locali di Prisma. Durante l’iniziativa, le imprese manifatturiere parteciperanno come investitori, ricevendo 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - IA a servizio delle pmi. La transizione digitale è più facile con Retea

Leggi anche questi approfondimenti

Con il nuovo servizio ESG Transition & Advisory accompagniamo le imprese del territorio nel percorso verso la transizione sostenibile. Screening ESG della clientela Supporto strategico per le PMI Reindirizzamento dei modelli aziendali in ottica respon - facebook.com Vai su Facebook

IA a servizio delle pmi. La transizione digitale è più facile con Retea - Oggi la presentazione del sistema che incrocia la domanda di innovazione delle piccole e medie imprese con l’offerta di soluzioni tecnologiche avanzate. Da lanazione.it

IA nelle PMI: la guida in 8 step per un’adozione sicura - Guida pratica per l'adozione dell'IA nelle PMI: 8 step dalla tecnologia all'etica, dalla gestione rischi all'innovazione e export. Riporta agendadigitale.eu

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale: la voce delle imprese e degli artigiani del territorio - Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale: la voce delle imprese e degli artigiani del territorio. Segnala primabrescia.it

L’IA non è più fantascienza per le PMI: come usarla per crescere - Anche le piccole e medie imprese italiane possono e devono sfruttare il potenziale di questa innovazione per rimanere ... Scrive pmi.it

Un milione per la transizione digitale delle Pmi. L’iniziativa di Camera Marche per settori come robotica internet delle cose e stampa 3D - ANCONA Un milione di euro per le piccole e medie imprese marchigiane che decideranno di investire nella transizione digitale ed ecologica. Come scrive corriereadriatico.it

Da E-R 58 milioni per la transizione digitale a 1.053 pmi - 053 pmi del territorio, attraverso il Bando regionale per il sostegno della transizione digitale delle imprese con ... Come scrive ansa.it