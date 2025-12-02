I tuoi figli sono drogati Ascanio Pacelli insultato e offeso | l’opinionista del GF è pronto a denunciare
Da quando è tornato negli studi del Grande Fratello come opinionista, Ascanio Pacelli ha ritrovato parte della notorietà che lo aveva accompagnato ai tempi della sua partecipazione al reality. Questa nuova esposizione, però, non porta con sé solo applausi: tra i commenti positivi si fanno strada anche offese e attacchi gratuiti. Negli ultimi giorni, l’ex concorrente del reality show di Canale 5 è stato bersaglio di un’ aggressione verbale particolarmente vile, che ha superato ogni limite coinvolgendo persino la sua famiglia. Ascanio Pacelli e il messaggio vergognoso: ecco cosa è successo. Pacelli, che oggi siede accanto a Simona Ventura insieme a Floriana Secondi e Cristina Plevani nel ruolo di opinionista, ha ricevuto via Instagram un messaggio privato che ha lasciato sconcertati anche i suoi follower. 🔗 Leggi su Donnapop.it
«I tuoi figli sono drogati», Ascanio Pacelli insultato e offeso: l’opinionista del GF è pronto a denunciare - Ascanio Pacelli è stato insultato da una utente sui social: l'opinionista del Grande Fratello ha deciso di passare alle vie legali. Lo riporta donnapop.it