I testamenti stravolti dai test del Dna | Sono erede anche io
Un test del Dna è per sempre. Specialmente quando ci sono di mezzo i testamenti. Basta un tampone salivare e test genetici fai da te per sapere da dove veniamo. Ma ultimamente, racconta il Messaggero, servono anche ad altro. Ovvero per svelare parenti sconosciuti, segreti di famiglia e, in certi casi, diritti sulle eredità. I kit del Dna costano tra i 70 e i 250 euro. E negli Usa il Wall Street Journal ha raccolto decine di storie di “eredi a sorpresa” emersi grazie a kit come quello della società californiana 23andMe, venduto a circa 176 dollari e capace di incrociare milioni di profili genetici in pochi secondi. 🔗 Leggi su Open.online
