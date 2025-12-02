I social più usati in Italia nel 2025 | X in crisi cresce Reddit

Repubblica.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’ultima analisi dell’esperto Vincenzo Cosenza sui dati Audicom-sistema Audiweb, tra il 2024 e il 2025 il mercato social italiano non cresce più ma si trasforma: Reddit vola, X crolla, mentre i grandi storici resistono ma con segnali di affaticamento. Una fase di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - I social più usati in Italia nel 2025: X in crisi, cresce Reddit

