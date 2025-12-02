I Simpson | Che fine ha fatto Ling Bouvier? Il mistero del personaggio silenziosamente eliminato dalla trama

I Simpson continuano a evolversi, ma l’ultima mossa della Stagione 37 sembra aver cancellato in modo sottile ma significativo un membro della famiglia Bouvier allargata: Ling Bouvier, la figlia adottiva di Selma Bouvier. Questo cambiamento, potenzialmente passato inosservato ai fan, solleva interrogativi sul futuro del personaggio e sullo status canonico della serie animata più longeva. Ling Bouvier: Storia e scomparsa da I Simpson. Ling Bouvier è stata introdotta nell’episodio della sedicesima stagione, “Goo Goo Gai Pan”, in cui Selma si reca in Cina per un’adozione, segnando un importante cambio nello status quo per uno dei personaggi più statici dello show. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

