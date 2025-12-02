I risultati dell’undicesima giornata nei gironi B e C Bastogi piega il La Pietà AM Aglianese in testa

Sport.quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battendo a Prato il La Pietà grazie ad un gol di Bastogi, la AM Aglianese ha conquistato per la prima volta la testa del girone B di Prima categoria. Questa la prima e più signirficativa novità lasciata in dote dall’undicesima giornata della Prima categoria di Pistoia e Provincia, andata in archivio domenica scorsa. I neroverdi, alle luce del successo contro i pratesi, salgono a 26 punti e danno l’impressione di aver trovato finalmente la quadratura del cerchio in termini di continuità di rendimento e risultati. Staccato di due lunghezze l’Intercomunale Monsummano che è stato bloccato sul pari dal CQS Tempio Chiazzano (1-1 con gol di Niccolai da un lato e Guarisa dall’altro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i risultati dell8217undicesima giornata nei gironi b e c bastogi piega il la piet224 am aglianese in testa

© Sport.quotidiano.net - I risultati dell’undicesima giornata nei gironi B e C. Bastogi piega il La Pietà. AM Aglianese in testa

Contenuti che potrebbero interessarti

risultati dell8217undicesima giornata gironiI risultati dell’undicesima giornata nei gironi B e C. Bastogi piega il La Pietà. AM Aglianese in testa - Staccato di due lunghezze il Monsummano fermato sull’1- Secondo sport.quotidiano.net

risultati dell8217undicesima giornata gironiSerie C, Girone B: stasera si chiude la 15ª giornata. Programma, risultati e classifica aggiornata - La 15ª giornata del Girone B di Serie C arriva al suo epilogo questa sera con due partite fondamentali per la corsa salvezza e per gli equilibri della zona play off. ternananews.it scrive

risultati dell8217undicesima giornata gironiSerie C, 16ª giornata: risultati, programma e classifiche dei tre gironi - Nel Girone C si registra l’importante successo del Catania sul campo del Picerno, che permette agli etnei di mantenere la vetta della classifica. Lo riporta ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Dell8217undicesima Giornata Gironi