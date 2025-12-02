I risultati dell’undicesima giornata nei gironi B e C Bastogi piega il La Pietà AM Aglianese in testa
Battendo a Prato il La Pietà grazie ad un gol di Bastogi, la AM Aglianese ha conquistato per la prima volta la testa del girone B di Prima categoria. Questa la prima e più signirficativa novità lasciata in dote dall’undicesima giornata della Prima categoria di Pistoia e Provincia, andata in archivio domenica scorsa. I neroverdi, alle luce del successo contro i pratesi, salgono a 26 punti e danno l’impressione di aver trovato finalmente la quadratura del cerchio in termini di continuità di rendimento e risultati. Staccato di due lunghezze l’Intercomunale Monsummano che è stato bloccato sul pari dal CQS Tempio Chiazzano (1-1 con gol di Niccolai da un lato e Guarisa dall’altro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
