I rigurgiti della storia connubio consueto tra intellettuale e terrorista
''restiamo esterrefatti nel rivedere, alle stesse scadenze, le solite cose, la stessa stupidità a cottimo, la stessa ideologia radical chic''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
#caffeletterario Una storia sui rigurgiti di intolleranza con i quali l’Europa non ha mai fatto pienamente i conti, e che stanno portando al ritorno di ideologie odiose, a lungo ritenute sconfitte e in declino. Parte dei proventi derivanti dalla vendita di questo volume - facebook.com Vai su Facebook
Il fastidio di pensare – I rigurgiti della storia - S’avverte in Italia (e non vorremmo sembrare allarmisti), dove la superficialità e l’ignoranza di una certa gioventù annoiata ama sempre sposarsi a battaglie ideologiche intrise di un sentimentalismo ... Lo riporta strettoweb.com