I Rhomanife a Bari e a Noci con i loro eventi live

2 dic 2025

I noti Rhomanife continuano a suonare dal vivo in coinvolgenti performance in dj set ed in concerto live con la band. Il venerdì, a partire dalle ore 20,00, si conferma l'appuntamento ad ingresso libero, per gli amanti della musica reggae in dj set, con ospiti, contanti ed mc presso il Jerusalem. 🔗 Leggi su Baritoday.it

