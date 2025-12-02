Cattivi maestri. Compagni che sbagliano. Mandanti morali. Fascisti rossi. Sedicenti. Provocatori. Album di famiglia. Colpirne uno. L’eskimo in redazione. Davanti all’assalto della Stampa di Torino da parte di un gruppo di militanti filopalestinesi, e ai commenti indecorosi della sempre più indecorosa Francesca Albanese (e pensare che ancora qualcuno se ne stupisce!), l’informazione italiana ha avuto la solita botta di senilità. È come se non fossimo mai usciti dagli anni Settanta, e il serbatoio di parole d’ordine, categorie di lettura, riflessi condizionati e risentimenti cronici accumulati in quella stagione non si svuotasse mai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I ragazzi che hanno assaltato la Stampa sembrano usciti da un museo