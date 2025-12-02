I punti di Norris lo squalo Verstappen Piastri scomodo | chi è davvero favorito nell' ultimo duello?

Il 7 dicembre ad Abu Dhabi si decide il Mondiale di F1 più incerto dal 2021. Analizziamo vantaggi e svantaggi dei piloti che si giocano il titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I punti di Norris, lo squalo Verstappen, Piastri "scomodo": chi è davvero favorito nell'ultimo duello?

