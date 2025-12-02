I pronostici di martedì 2 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori Gli ottavi di finale di Coppa Italia prendono il via questo martedì con la sfida tra Juventus e Udinese. Anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la squadra di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Dal proprio canto l’Udinese non vuole di certo fare la vittima sacrificale. Anche perché in campionato le cose stanno andando discretamente bene e quindi i pensieri per una settimana possono essere rivolti a questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 2 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga