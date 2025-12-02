I pronostici di martedì 2 dicembre | Coppa Italia Premier League e Liga
I pronostici di martedì 2 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori Gli ottavi di finale di Coppa Italia prendono il via questo martedì con la sfida tra Juventus e Udinese. Anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la squadra di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Dal proprio canto l’Udinese non vuole di certo fare la vittima sacrificale. Anche perché in campionato le cose stanno andando discretamente bene e quindi i pensieri per una settimana possono essere rivolti a questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi Carlo Conti svelerà i 30 artisti del Festival di Sanremo 2026 durante il Tg1 delle 13:30. Attesa e pronostici in fermento. https://serial.everyeye.it/notizie/sanremo-2026-carlo-conti-annuncia-cantanti-gara-aggiornamenti-diretta-845274.html?utm_medium= - facebook.com Vai su Facebook
I pronostici di martedì 2 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga - I pronostici di martedì 2 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori ... Lo riporta ilveggente.it
Pronostico Verona-Inter, segno 2 probabile per i bookie. Occhio al Multigol - 0 la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A, l'Inter vuole ripetersi in casa di un Verona ancora a secco di successi in campionato. corrieredellosport.it scrive