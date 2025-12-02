I pro-Pal minacciano nuovi assalti e devastazioni Fate bene a preoccuparvi
I pro-Pal continuano ad avvelenare il clima in Italia. L'assalto alla redazione della Stampa a Torino e la vandalizzazione della sinagoga di Monteverde a Roma sono solo gli ultimi episodi di una serie di atti intimidatori contro i giornalisti e la comunità ebraica italiana. Ma evidentemente tutto questo non basta. Anzi, è solo un piccolo assaggio di quello che avverrà prossimamente. Perché nel lungo post Instagram del Collettivo Universitario Autonomo di Torino non si lascia spazio a libere interpretazioni: la protesta è iniziata e non rientrerà, fate bene a preoccuparvi. Il CUA ha avvertito la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto venerdì, denunciando le reazioni univoche e criminalizzanti che hanno saturato il dibattito pubblico dopo l'irruzione nella redazione del quotidiano in via Lugaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
