I pro-Pal minacciano nuovi assalti e devastazioni Fate bene a preoccuparvi

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pro-Pal continuano ad avvelenare il clima in Italia. L'assalto alla redazione della Stampa a Torino e la vandalizzazione della sinagoga di Monteverde a Roma sono solo gli ultimi episodi di una serie di atti intimidatori contro i giornalisti e la comunità ebraica italiana. Ma evidentemente tutto questo non basta. Anzi, è solo un piccolo assaggio di quello che avverrà prossimamente. Perché nel lungo post Instagram del Collettivo Universitario Autonomo di Torino non si lascia spazio a libere interpretazioni: la protesta è iniziata e non rientrerà, fate bene a preoccuparvi. Il CUA ha avvertito la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto venerdì, denunciando le reazioni univoche e criminalizzanti che hanno saturato il dibattito pubblico dopo l'irruzione nella redazione del quotidiano in via Lugaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i pro pal minacciano nuovi assalti e devastazioni fate bene a preoccuparvi

© Ilgiornale.it - I pro-Pal minacciano nuovi assalti e devastazioni. "Fate bene a preoccuparvi"

Scopri altri approfondimenti

pro pal minacciano nuoviI pro-Pal minacciano nuovi assalti e devastazioni. "Fate bene a preoccuparvi" - Il Collettivo Universitario Autonomo di Torino elogia l'irruzione nella redazione della Stampa e avverte: "Ben vengano giornate come quelle di venerdì. Lo riporta ilgiornale.it

Pd e Verdi "premiano" la Flotilla. E i pro Pal minacciano il Consiglio - Non soltanto i Verdi, come anticipato dal Giornale, ma anche il Pd firma la candidatura per premiare con una Civica benemerenza la spedizione pro Pal che ha provato a ... ilgiornale.it scrive

Parla Lele Fiano: "A Venezia i Pro Pal mi zittiscono per il solo fatto di esistere. Non ho diritto di parola" - L'ex deputato del Pd contestato da Pro Pal all'università Ca'Foscari in un'intervista al Foglio dopo l'aggressione: "C'è moltissima ignoranza, assorbimento di una storia non vera: si dicono troppe ... Scrive ilfoglio.it

Nuovi cortei studenteschi pro-Pal - Nella mattinata di venerdì 17 ottobre tornano a manifestare a Bologna gli studenti delle superiori con cortei e blocchi pro- Scrive rainews.it

I cortei pro Pal a Torino, perquisiti gli attivisti - Misure cautelari e perquisizioni a Torino nei confronti di attivisti Pro Pal coinvolti negli scontri con le forze dell'ordine avvenuti nel corso di manifestazioni tra l'ottobre del 2023 e la primavera ... Come scrive ansa.it

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Nuova e a Porta Susa - Un migliaio di persone si sono riunite in serata in piazza Castello per protestare contro la rottura della tregua da parte di Israele nella striscia di Gaza. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Minacciano Nuovi