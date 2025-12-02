I premiati del Panathlon Ecco gli 8 atleti ’secchioni’

Trovare giovanissimi che colgano risultati almeno di valore nazionale e che a scuola abbiano un ottimo profitto, non è facile, ma nemmeno impossibile. Lo ha fatto il Panathlon reggiano, in collaborazione con BCC Emilbanca, arrivando a premiare otto ragazzi reggiani nel conviviale presieduto da Enrico Prandi e diretto sul campo dal cerimoniere Paolo Panciroli. La classifica ha diviso i ragazzi in cinque pari merito al quarto posto (assegno di 400 euro) e un podio che ha fatto incassare al primo 1.200 euro, al secondo 1000 e al terzo 800, per un totale di 5.000 euro. Ma vediamo chi sono questi fenomeni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I premiati del Panathlon. Ecco gli 8 atleti ’secchioni’

I premiati del Panathlon. Ecco gli 8 atleti 'secchioni' - Trovare giovanissimi che colgano risultati almeno di valore nazionale e che a scuola abbiano un ottimo profitto, non è facile, ma nemmeno impossibile.

