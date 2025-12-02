“Sono un medico. Se lavorassi come certi magistrati avrei un paziente morto ogni dieci giorni e ne pagherei le conseguenze. Invece queste persone uccidono professioni, reputazioni, famiglie. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "I pm sono irresponsabili". Parla Parrilla, tra i 169 arrestati nell'indagine "Stige" di Gratteri e assolto