I pm sono irresponsabili Parla Parrilla tra i 169 arrestati nell' indagine Stige di Gratteri e assolto
“Sono un medico. Se lavorassi come certi magistrati avrei un paziente morto ogni dieci giorni e ne pagherei le conseguenze. Invece queste persone uccidono professioni, reputazioni, famiglie. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il capo del comitato militare dell’Alleanza: «Dovremmo essere più aggressivi». L’ira di Mosca: «Frasi irresponsabili». Kallas: «I nostri strumenti sono le sanzioni» - facebook.com Vai su Facebook