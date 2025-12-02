Roma, 2 dicembre 2025 – Non si ferma l’indagine sulla scalata a Mediobanca da parte di Mps. Ma la Procura fa sapere che il ministero dell’Economia non è “oggetto dell’inchiesta, non è indagato, non è una persona fisica, non è interessato al controllo di Mediobanca e non è oggetto di accertamento". Parole che non placano la polemica politica. Per il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e membro della Commissione d’inchiesta sulle banche, "dietro le mosse dell’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio c’è sempre stato Giorgetti". Mentre Osvaldo Napoli, della segreteria politica di Azione, auspica "il congelamento delle quote in Mediobanca dei soggetti coinvolti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I pm: “Il Mef non è indagato”. L’inchiesta sulla scalata di Mps. Ma l’opposizione attacca Giorgetti