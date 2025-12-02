I nuovi 18enni tra piedi bus e sogni d’auto | lo sguardo di Subito

Sbircialanotizia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un compleanno che racconta più di una festa: quello di Subito, che compie 18 anni proprio mentre i ragazzi nati nel 2007 diventano maggiorenni. Un incrocio simbolico che permette di osservare come questa generazione viva la mobilità, tra sogni di indipendenza e una quotidianità fatta di mezzi condivisi. Un compleanno condiviso Alcune ricorrenze segnano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

i nuovi 18enni tra piedi bus e sogni d8217auto lo sguardo di subito

© Sbircialanotizia.it - I nuovi 18enni tra piedi, bus e sogni d’auto: lo sguardo di Subito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Nuovi 18enni Piedi Bus