i nostri look preferiti visti sul red carpet dei fashion awards 2025

La scorsa notte, il British Fashion Council ha riunito alcuni dei nomi più importanti della moda sotto un unico tetto (la Royal Albert Hall) per i Fashion Awards annuali – il che significa che il red carpet era pieno di look incredibili. Dai classici smoking allo streetwear di lusso, fino a una quantità spropositata di brillanti spille da giacca, siamo stati graziati da pesi massimi della cultura come Colman Domingo, Joe Alwyn e Skepta. C’erano centinaia di look, quindi abbiamo fatto ciò che sappiamo fare meglio: li abbiamo passati tutti al setaccio e selezionato quelli che spiccavano davvero. Continuate a scorrere per scoprire gli outfit che si sono guadagnati una menzione d'onore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

