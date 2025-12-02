I musei aprono all’autismo | ora ci sono le guide speciali

A Monza la cultura compie un passo che va oltre l’ordinaria idea di museo. Un passo che parla di accoglienza, per chi vive il mondo con tempi, sguardi e sensibilità differenti. Dopo mesi di lavoro, si è conclusa ieri la formazione che ha coinvolto educatori museali e guide dei quattro più importanti musei di Monza – Museo e Tesoro del Duomo, Musei Civici, Cappella Reale Espiatoria e Reggia di Monza –, portandoli ad acquisire competenze specifiche per accogliere gruppi di persone con autismo. Diciannove guide hanno ottenuto l’attestato consegnato dall’Amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessora alla Cultura Arianna Bettin e dell’assessora di Seregno Federica Perelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

