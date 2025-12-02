I metodi di investigazione? Risalgono all’antica Grecia

Arezzo, 2 dicembre 2025 – . Venerdì alle Logge del Grano incontro con l’autore Emanuele Stolfi con gli intervento di Giovanni Canzio, Giuseppe Fanfani, Pasquale Giuseppe Macrì e Gian Marco Baccari. Possibile che ancora oggi, nell’ambito di complesse indagini giudiziarie l'operato degli inquirenti si fondi su ragionamenti sviluppati nell'antica Grecia? Come stanno le cose lo ha ricostruito nell’appassionante libro “Indizi e indagini in Grecia antica”, scritto da Emanuele Stolfi, professore ordinario di Fondamenti romanistici del diritto europeo, Diritto e letteratura e Diritti greci presso l’università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

