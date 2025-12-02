I magri incassi nei cinema tra Netflix e produzioni autoreferenziali

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli incassi di ottobre nei cinema americani sono il segnale che non tutto funziona come dovrebbe. Un primo segnale sono i molti film che erano alla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i magri incassi nei cinema tra netflix e produzioni autoreferenziali

© Ilfoglio.it - I magri incassi nei cinema, tra Netflix e produzioni autoreferenziali

Leggi anche questi approfondimenti

magri incassi cinema netflixI magri incassi nei cinema, tra Netflix e produzioni autoreferenziali - Da "After the Hunt" a "Die, My Love", in America i titoli usciti a ottobre nelle sale cinematografiche hanno incassato 445 milioni in totale. Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Magri Incassi Cinema Netflix