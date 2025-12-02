I lavoratori ex Ilva protestano all’aeroporto di Genova

Occupata l'area partenze. Il Mimit convoca le riunioni con gli enti locali, la Fiom incalza: "Servono risposte" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I lavoratori ex Ilva protestano all’aeroporto di Genova

Approfondisci con queste news

Dopo l'assemblea i lavoratori ex Ilva in corteo verso l'aeroporto. Insieme a loro i colleghi di Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per l'industria" Leggi gli aggiornamenti su: https://shorturl.at/eQfkv - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #lavoratori di #GenovaCornigliano tornano in piazza #1dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive

Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Da ilsecoloxix.it

Urso convoca incontri con regioni sull'ex Ilva. Lavoratori bloccano aeroporto di Genova - "A seguito degli incontri che si sono tenuti lo scorso venerdì al Mimit sul futuro dell'ex Ilva e con l'obiettivo di garantire un confronto stabile con Regioni ed enti locali nei territori che ospitan ... Come scrive ansa.it

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso ponente - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... Segnala primocanale.it

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Segnala ligurianotizie.it

Lavoratori ex Ilva e Ansaldo bloccano il terminal delle partenze dell’aeroporto di Genova - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito in piazza Savio, hanno dato vita a un corteo per le s ... msn.com scrive