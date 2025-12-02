I jailbreak di ChatGPT passano per la poesia | cosa rivela lo studio di Icaro Lab

Richieste improprie e che subito bloccate se poste in linguaggio naturale, vengono invece accettate dai large language model se messe in forma di versi e rime: com’è possibile?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I jailbreak di ChatGPT passano per la poesia: cosa rivela lo studio di Icaro Lab

