I giovedì della lettura presentazione del volume Angelo Maffucci e la ricerca medica nell’Ottocento

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino. Giovedì 4 dicembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà il volume Angelo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Presentazione del volume ‘Per una comunità aperta alla speranza’ - 30, presso la Sala Grande di Giustizia del Palazzo Vescovile in Piazza del Duomo, 1 ad Arezzo, sarà presentato il volume Per una comunità aperta ... Scrive lanazione.it

Presentazione del volume "Le parole che non ti aspetti" sulla demenza a Cesena - Domani a Cesena sarà presentato il volume "Le parole che non ti aspetti", edito da Il Mulino, che affronta il tema delle demenze da diverse prospettive. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Lettura Presentazione Volume