I giovedì della lettura presentazione del volume Angelo Maffucci e la ricerca medica nell’Ottocento
Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino. Giovedì 4 dicembre prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà il volume Angelo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
