I giovani riminesi più inclusi rispetto alla media italiana | nuove risorse e progetti per contrastare la dispersione scolastica
Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia il 15,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni è NEET (Not in Education, Employment or Training). In Emilia-Romagna la quota si attesta intorno al 15%, mentre nella provincia di Rimini scende al 14%, confermando un tessuto sociale ed economico più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il buongiorno del martedì ai Riminesi : S.Giovanni Battista - facebook.com Vai su Facebook
Rimini: giovani più inclusi rispetto alla media italiana, nuove risorse contro la dispersione scolastica - Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia il 15,2% dei giovani tra i 15 e i 29 anni è NEET (Not in Education, Employment or Training). Come scrive chiamamicitta.it