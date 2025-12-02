I Giovani Imprenditori donano un dispositivo per sedazione cosciente MasterFlux-Tecno Gaz alla UOC Odontostomatologia del PO Ruggi

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina i Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno hanno donato un dispositivo per sedazione cosciente MasterFlux-Tecno Gaz alla U.O.C. Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero Ruggi d’Aragona. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana ETS, è il frutto di una raccolta fondi avviata con una serata di beneficenza organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno con la Presidenza di Marco Gambardella e conclusasi durante la Presidenza di Vincenzo Iennaco. Il dispositivo rientra tra i beni strumentali utili all’erogazione di prestazioni odontoiatriche in regime di sedazione cosciente per pazienti affetti da disabilità psico-motorie e non altrimenti trattabili in maniera convenzionale nell’ambito delle attività ambulatoriali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I Giovani Imprenditori donano un dispositivo per sedazione cosciente MasterFlux-Tecno Gaz alla U.O.C. Odontostomatologia del P.O. Ruggi

