I gemelli di Monaco hanno incontrato Père Noel a Monaco durante la cerimonia di accensione delle luminare | il video

A una manciata di giorni dall’inizio dell’Avvento il principe Jacques e la principessa Gabriella, 10 anni, hanno acceso il Natale di Monaco illuminando la piazza del Casinò. È successo lo scorso weekend quando i due fratelli, insieme a mamma Charlene e a papà Alberto, hanno contribuito, come da tradizione, a dare il via ufficialmente al Natale nel Principato. Jacques e Gabriella incontrano Babbo Natale. L’evento è avvenuto sabato 29 novembre, quando il principe Alberto II e la principessa Charlene, accompagnati dai loro figli, sono stati accolti nell’iconica piazza del Casinò da Stéphane Valeri, presidente e CEO della Société des Bains de Mer di Monaco, dal ministro di Stato Christophe Mirmand e da sua moglie, per la cerimonia di accensione delle luci natalizie. 🔗 Leggi su Amica.it

