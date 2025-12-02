I film sono il linguaggio d' amore di Glen Powell

Vanityfair.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore texano, nato e cresciuto sotto il sole del Sud, sta prendendo Hollywood per le corna, firmando e interpretando successi al botteghino a un ritmo vertiginoso. «Non c’è una parte di me che sia stanca», racconta a Vanity Fair. «Ogni giorno mi do un pizzicotto: non riesco a credere di trovarmi in questo momento della vita, in cui posso fare davvero tutto questo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

