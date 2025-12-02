I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco il blitz in un video Scuola parentale fantasma medicina alternativa Sconosciuti anche all’anagrafe

Caprese Michelangelo (Arezzo) – Niente scuola per i due figli piccoli. Sarebbe questo il motivo per cui il 16 ottobre scorso i carabinieri, dietro provvedimento emesso dal Tribunale dei minori di Firenze, li hanno tolti al padre Harald, perito elettronico originario di Bolzano e alla madre Nadia, di origine bielorussa. I militari, insieme agli assistenti sociali, si sono presentati di mattina nella loro casa a Caprese Michelangelo (Arezzo) e hanno portato via i due bambini di 8 e 4 anni. La storia, raccontata dalla trasmissione Fuori dal Coro, ha contorni più complessi e radici profonde. Il papà: "Continuavano a venire una volta al mese per convincerci a iscrivere i miei figli all'asilo e a scuola". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma, medicina alternativa. Sconosciuti anche all’anagrafe”

Argomenti simili trattati di recente

@cliziafornasier e @attiliofontana 12 anni di amor immenso e due figli: “Un..due..l’uno col due come in una danza, il due che fa quattro, e un quattro che fa noi e Noi che facciamo 12. Dodici anni di questo amore, che come un giardino lavora silente e si veste - facebook.com Vai su Facebook

I due figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma, medicina alternativa. Non sono neppure iscritti all ... - Dopo Nathan e Catherine a Palmoli spunta il caso di Harold e Nadia a Caprese Michelangelo (Arezzo). Si legge su lanazione.it

Chi fa un figlio può avere fino a 8.818 euro dallo Stato il primo anno - Per sostenere i genitori lo Stato riconosce bonus e agevolazioni alle famiglie. Secondo money.it

Padre abusava del figlio di 8 anni, filmava le violenze e diffondeva i video in chat: 14 anni di carcere - La terribile storia di abusi in un paese dell’Alta Gallura dove il piccolo sarebbe stato costretto a sottostare alle violenze del padre per lungo tempo e fino alla primavera del 2024 quando il minore ... fanpage.it scrive

Cagliari, abusi sul figlio di 8 anni: papà condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere - È stato il coraggio di un bambino di otto anni a spezzare il silenzio e far emergere una storia di orrori e abusi che si consumavano da anni dentro le mura di casa. Si legge su repubblica.it

Tata Francesca e quei «no» che aiutano a crescere (se sono motivati) - Per essere un buon genitore bisogna prima di tutto «far luce» dentro di sé, imparare a dire «no» e riconoscere l’unicità del proprio figlio: con questi consigli, ancora una volta, Francesca Valla, ... Scrive corriere.it

Ludmila Radchenko si è trasferita a Dubai senza i figli di 13 e 8 anni: “Non li ho abbandonati, sto cominciando da zero” - Ludmila Radchenko, ex compagna di Matteo Viviani e madre di due figli, difende la scelta di trasferirsi a Dubai per motivi di lavoro senza portare con sé i suoi bambini. Lo riporta fanpage.it