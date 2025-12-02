I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco il blitz in un video Scuola parentale fantasma e medicina alternativa sconosciuti anche all’anagrafe

Caprese Michelangelo (Arezzo) – Niente scuola per i due figli piccoli. Sarebbe questo il motivo per cui il 16 ottobre scorso i carabinieri, dietro provvedimento emesso dal Tribunale dei minori di Firenze, li hanno tolti al padre Harald, perito elettronico originario di Bolzano e alla madre Nadia, di origine bielorussa. I militari, insieme agli assistenti sociali, si sono presentati di mattina nella loro casa a Caprese Michelangelo (Arezzo) e hanno portato via i due bambini di 8 e 4 anni. La storia, raccontata dalla trasmissione Fuori dal Coro, ha contorni più complessi e radici profonde. Il papà: "Continuavano a venire una volta al mese per convincerci a iscrivere i miei figli all'asilo e a scuola". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma e medicina alternativa, sconosciuti anche all’anagrafe”

