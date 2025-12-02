I fan di aborto e utero in affitto scoprono che i figli non sono cose

Il caso della famiglia del bosco ha portato molti commentatori a ribadire che la prole non appartiene ai genitori. Peccato che quando si tratta di farne compravendita o di ucciderli nel grembo se ne dimentichino sempre.. La famiglia Trevallion ha spiazzato gli analisti perché trasversale a categorie tradizionali come ricchi contro poveri o colti contro ignoranti. E la gente li ama più delle istituzioni.. Lo speciale contiene due articoli.. Va molto di moda ribadire che i figli non appartengono ai genitori. Lo ha detto Fabio Fazio chiacchierando amabilmente con Michele Serra nel suo salotto: entrambi concordavano sul fatto che i bambini non sono oggetti e devono essere liberi, semmai indirizzati da famiglie, scuola, istituzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I fan di aborto e utero in affitto scoprono che i figli non sono cose

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Parlando dei bambini dei neourali, Borgonovo arriva ad aborto e... gestazione per altri, chiamata "utero in affitto". Volevo leggere ma non rischio un'emicrania così, a muzzo, alle 8 di mattina. #Rassegnati - facebook.com Vai su Facebook

Utero in affitto in Francia: nuovo ‘piano Macron’ dopo l’aborto/ “La società evolve…”. Iter contro l’Europa - La Francia "apre" all'utero in affitto (ad oggi fuori legge): i tre "indizi" dei Ministri di Macron e il "percorso" laicista dopo l'aborto e l'eutanasia DOPO L’ABORTO ORA L’UTERO IN AFFITTO: IL PIANO ... Lo riporta ilsussidiario.net

Aborto, corteo per la vita: “diritto nascita ai bimbi”/ “Orrore utero in affitto”. Letto messaggio del Papa - In 30mila al corteo per la vita a Roma contro aborto e utero in affitto: “i bimbi hanno diritto a nascere, basta orrori contro la vita. Riporta ilsussidiario.net

Aborto, Gandolfini: "Coerenza per cambiamento culturale oltre orrore utero in affitto" - ''L’Unione Europea, purtroppo, negli anni passati non ha rappresentato il punto di partenza di legislazioni favorevoli alla vita, anzi, forse al contrario. Segnala adnkronos.com

Vaticano. Pro Vita Famiglia: Papa Francesco incoraggia attivismo contro aborto, gender, eutanasia e utero in affitto - Le dichiarazioni della Santa Sede su aborto, gender, eutanasia e utero in affitto come offese alla dignità umana ci incoraggiano a proseguire e aumentare le nostre campagne di ... Riporta adnkronos.com

Utero in affitto ed eutanasia, la Chiesa torna a fare la Chiesa - Ieri la Chiesa, con una dichiarazione della Congregazione della Dottrina della Fede, ha ribadito la propria condanna su aborto, ideologia gender e maternità surrogata. Scrive ilgiornale.it

Papa Francesco, l'autobiografia: «In Vaticano qualcuno aspettava la mia morte. In seminario ebbi una piccola sbandata per una ragazza» - Nel libro il papa condanna le pratiche dell’aborto e dell’utero in affitto: ««Dobbiamo difendere sempre la vita umana, dal concepimento fino alla morte; non mi stancherò mai di dire che l’aborto è un ... Segnala leggo.it