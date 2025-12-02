I due fratelli che rubano nel cantiere edile
Sono stati "pizzicati" a rubare in un cantiere edile. Un colpo che poteva sembrare un gioco da ragazzi, ma così non è stato. A essere acciuffati due fratelli di 26 e 47 anni, che sono stati arrestati dai carabinieri.La coppia, originaria dell'est Europa, è entrata in azione su via Cortina. 🔗 Leggi su Romatoday.it
